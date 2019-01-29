В Китае казнили водителя. Он сбил людей, а потом «довершил начатое» лопатой

Водителя внедорожника, протаранившего толпу пешеходов в китайской провинции Хунань, а затем еще и напавшего на них, казнили. От его действий погибли 15 человек и еще несколько десятков получили травмы.

Как сообщает 29 января агентство «Синьхуа», 12 сентября 2018 года в городе Хэнъян 54-летний Ян Цзаньюнь на своем автомобиле Land Rover умышленно наехал на толпу пешеходов на площади. Затем он вышел из машины и, вооружившись ножом и лопатой, продолжил нападать на прохожих. В результате 15 человек погибли и 43 пострадали.

Позже стало известно, что ранее мужчина уже нарушал закон. Но мотивы нападения на толпу так и остались неизвестными, пишет «Росбалт».

18 января 2019 года за угрозу общественной безопасности водителя приговорили к пожизненному лишению политических прав и смертной казни. 29 января приговор привели в действие.