БДТ грозит антракт. После «Балтстроя» театру нужен еще один ремонт

Моль и баня в подвале. Здание известнейшего театра Петербурга - БДТ имени Товстоногова - исследуют на предмет нового ремонта. Спустя 4,5 года и 6 с лишним миллиардов.

Александр Николаев/Интерпресс

Зданию БДТ на Фонтанке грозит новый ремонт. За годы, которые театр пытался принудить компанию «Балтстрой» довести работы в театре до ума, подрядчик успел только выгнать расплодившуюся моль. Количество дефектов, большинство из которых уже справили трехлетие, зашкаливает, – говорят в обители Мельпомены. Кто и за чей счет будет устранять недочеты — станет известно по итогам обследования.

Большой драматический театр им. Товстоногова готовится фактически к новой реконструкции. Придется ли театральному коллективу снова покидать родные стены или с наследием «Балтстроя» удастся справиться в штатном режиме, решится по итогам экспертизы, результаты которой станут известны в феврале.

Почти 4,5 года назад труппа БДТ им. Товстоногова вернулась в свое здание на набережной Фонтанки после ремонта. Но результаты работы компании «Балтстрой» обернулись многомиллионными исками и внушительным списком дефектов. Большинство из них так и не были устранены. Бывший подрядчик сейчас находится в процессе банкротной процедуры. Шансы, что фирма доведет ремонт до ума, уже сейчас минимальны.

В конце декабря театр заказал проведение новой экспертизы. Документ ляжет в основу плана по устранению недочетов, после чего для БДТ разработают новый проект, который определит технологию производства работ.

Пока экспертиза не завершена, утверждать точно, что труппе не придется снова покидать здание, нельзя. В театре склоняются к тому, что его деятельность все же поставят на паузу — в подвале, откуда постоянно приходится выкачивать воду и который в теплое время года превращается в парилку, находится оборудование.

«На мой взгляд, какая-то приостановка деятельности, возможно, потребуется. Потому что вода находится в помещениях, где установлено электрическое и театральное оборудование. И для того, чтобы в этих помещениях что-то сделать, необходимо все демонтировать, куда-то вынести, произвести ремонт в этих помещениях, монтаж и пусконаладку», – говорит директор театра Татьяна Архипова.

В Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта делать выводы о том, потребуется ли приостановка деятельности театра для ремонта, пока не спешат.

«Будут установлены причины возникновения дефектов и даны рекомендации по их устранению, а также определены объемы необходимых работ», – пояснили в пресс-службе СЗД.

Встают вопросы: кто будет ремонтировать БДТ и за чей счет? Законодательство предписывает дирекции до последнего пытаться принудить «Балтстрой» выполнить гарантийные обязательства. «В случае если выполнение обязательств станет невозможным ввиду несостоятельности ответчика по ним, театр может реализовать свое право обратиться для финансирования таких работ за счет средств бюджета», – отмечают в дирекции.

Напомним, в 2011 году Большой драматический театр им. Товстоногова на набережной Фонтанки закрылся на масштабную реконструкцию, бюджет которой составил 6,1 млрд рублей. Творческий коллектив покинул родные стены на долгие 3,5 года. В это время в здании хозяйничали компании «Балтстрой» и «ТДМ». Когда сотрудники театра в сентябре 2014 года вернулись, их ждал неприятный сюрприз.

Практически сразу по фасаду здания пошли трещины. Компания, кроме всего прочего, проводила работы по углублению подвала, где располагается все необходимое электрооборудование. Вернувшись на Фонтанку, театр из-за проблем с гидроизоляцией вынужден был регулярно откачивать воду. Нижние помещения превращались в баню, что создало все условия для образования грибка и плесени.

О проблемах в здании стало известно почти сразу, но добиться какой-либо реакции на проблему БДТ долгое время не удавалось. По слухам, ситуация сдвинулась с места, только когда о положении дел на Фонтанке доложили премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Тем не менее первым делом заказчик работ — Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта принялась судиться не с подрядчиком, а с театром, пытаясь принудить БДТ подписать документы по передаче капитальных вложений от заказчика к пользователю.

«Мы вынуждены были защищаться — подали встречный иск об обязании устранить нарушения, которые препятствуют приемке», – говорит юрист БДТ Анна Жиганова. Позицию подкрепила кипа документов: гарантийные письма предыдущего руководства Северо-Западной дирекции и письма от руководства «Балтстроя» с обещанием устранить дефекты. В начале января арбитраж удовлетворил требования театра.

«Дирекция пыталась нас подвигнуть к тому, чтобы поставить одну подпись под общей суммой. Это было невозможно. Проблемы были очевидны. Единственное верное решение — передавать затраты по частям. Полтора года назад нам удалось добиться такого решения», – рассказала Архипова. На сегодняшний день театр «признал» работы на 3 млрд рублей.

Гарантия на работы «Балтстроя» по закону составляет 5 лет. Однако компания находится в стадии ликвидации в рамках процедуры банкротства. В июне 2018 года в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников компании возбудили уголовное дело о мошенничестве. По информации «Фонтанки», в фирме остались работать в основном юристы, которые защищают реставратора в судах.

Спустя более 6 месяцев после иска к БДТ Северо-Западная дирекция вызвала в суд «Балтстрой», предъявив сумму неустойки по работам на 332 млн рублей, которая за год выросла до 344,8 млрд рублей. Список дефектов по итогам работ компании впечатляет.

Кроме трещин по фасаду, претензии нашлись к состоянию фундамента, в подвальных помещениях от влажности и плохой гидроизоляции разрушаются стены, образуется плесень. В театральных мастерских — разрушение напольного покрытия, на складе для хранения театрального оборудования — протечки. Трюм основной сцены то и дело затапливает.

Перегородки лож по всем ярусам зрительного зала пошли трещинами. По словам строителей, скорее всего, дело в чрезмерно жестком креплении конструкций, которое не может реагировать на естественные микроскопические подвижки здания. Растрескались участки здания между лестничными маршами. Из театрального портала основной сцены на высоте 12 метров посыпались куски кирпичей. Не говоря уже о выпадении акустической панели, из-за чего БДТ пришлось в прошлом году отменять несколько спектаклей.

На последнем заседании суда 24 января стороны подали ходатайства о проведении еще одной экспертизы. Заказчик — с целью установить точные параметры дефектов, ответчик хочет сначала убедиться, что недочеты, очевидные даже для обывателей, вообще существуют.

«В театре можно находиться и работать, но вопрос в дальнейшей его судьбе. Здание охраняется государством, которое, наверное, рассчитывает, что театр простоит еще лет сто», – резюмирует Архипова.

Работы, которые «Балтстрой» успел провести в рамках гарантийных обязательств, ничтожны по сравнению с общим объемом претензий, говорят в театре. Рабочие устраняли лишь самые очевидные недоработки.

Через год после возвращения труппы в здание на Фонтанке по театру начала порхать моль. «Никто не мог понять, откуда, — все обработано. Летает в районе лестницы, где моли по определению быть не должно. По нашему требованию «Балтстрой» вскрывал потолок в одном из помещений», – рассказывает директор БДТ. Там с изумлением обнаружили мешки с утеплителем, в котором были, в том числе, личинки насекомых. За год моль обжилась и расплодилась.

Кроме того, в нескольких помещениях в 2015 году вспучился пол. После вскрытия под паркетом обнаружились все те же мешки. «Какой-то гнилой материал, который по прошествии года весь превратился в труху», – описали их содержимое работники театра.

Один из реставраторов, выполнявших работы в здании на Фонтанке, вспоминал, что в ходе реконструкции на третьем этаже со стены снимали огромное зеркало. За время ремонта на обратной стороне автограф маркером проступил на лицевой поверхности. После того, как прямоугольное зеркало водрузили на место, рассказывает очевидец, стало видно, что за прошедшие годы потолок и пол перестали быть параллельны друг другу.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»