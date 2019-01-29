Тысячи Renault в России отзывают из-за неправильных подушек безопасности

Российское представительство французской марки Renault объявило отзывную кампанию для автомобилей Renault Sandero, Logan и Dokker. У них нашли дефект в подушке безопасности водителя.

Как сообщает 29 января пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 3622 автомобиля, которые были проданы с ноября 2017 года по настоящее время. У них при фронтальном ударе подушка может некорректно сработать.

Уполномоченные дилеры заменят на попавших под отзыв машинах подушки безопасности водителя бесплатно для владельцев. Проверить, нужно ли везти свой «Рено» в дилерский центр для ремонта, можно, сверив VIN-код машины с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.

Накануне Mercedes объявил об отзыве в России микроавтобусов Sprinter. У них нашли дефект в конструкции дверей, отчего те могут не открываться и снаружи, и изнутри.