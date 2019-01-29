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Общество
29.01.2019 17:37
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Как прославился уже экс-топ-менеджер "Росгеологии" Горринг. И почему отец рад крушению карьеры сына

Отец уволенного со скандалом топ-менеджера "Росгеологии" Руслана Горринга - бывший прокурор из Краснодара Магомед Ганижев рассказал «Фонтанке», почему рад результатам опубликования скандального стрима.

Как прославился уже экс-топ-менеджер "Росгеологии" Горринг. И почему отец рад крушению карьеры сына

Руслан Горринг/кадр из видео

Впервые видео игрового стрима с Горрингом появилось в половину второго дня 28 января на Telegram-канале «Медиакиллер». Запись уже была смонтирована из разных отрезков и дополнена комментариями. Авторы поста вкратце пересказали сюжет: Горринг угрожал расправой тем, кто называл его идиотом и неадекватом, рассказывал, как принуждал сотрудниц компании к сексу, раскрывал детали встреч с Леонидом Михельсоном, один раз уволил сотрудницу за то, что она купила билет бизнес-класса вместо первого. После этого видео Горринг остался без работы.

«Фонтанка» связалась с его отцом. 68-летний пенсионер Магомед Ганижев живет в Краснодаре. Бывший работник милиции, прокуратуры, предприниматель.

– Я видел ролик с сыном и публикации о нем. Раздуто, не считаю нужным на них реагировать, – начал Магомед Израилович за упокой. – Они с гендиректором Романом Пановым получили "Росгеологию" банкротом, а теперь она стала успешной. Теперь, конечно, на компанию много желающих. Почему бы этот пирог не распилить? С Пановым они, кстати, в одном взводе учились в Суворовском военном училище и вместе окончили Военный университет Минобороны в Лефортово. Одно скажу: такое времяпрепровождение на работу Руслана на влияет. 

- Не влияло. Его уволили.

– Ну и что? Я искренне рад, что его теперь нет в "Росгеологии". Поделюсь с вами принципом, запишите и детям своим передайте: лучше у муравья быть головой, чем у слона – жопой.

- Вы хотели, чтобы у него было свое дело?

– Обязательно! Я своих сыновей с детства учил, чтобы свое было, хоть маленькое. Мне не нравилось, что он работает на чужого дядю. Ему такие возможности открывались после военной службы! О таких мечтать нельзя. Он мог жить и трудиться за границей, но не слышал меня. Я не хочу, чтобы он, как плебей, на кого-то работал. Если это государственные интересы, скрепленные присягой, пусть хоть погибнет. Буду считать за честь. Но не за коммерческое предприятие, которое в конечном счете неизвестно кому достанется. Любой сын должен быть патриотом своей семьи, нации и Отечества. 

По официальной биографии, в 2011 году Руслан Горринг уволился из Вооруженных сил и занимал руководящие должности в иностранных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах. В "Росгеологию" пришел в 2015-м.

- Вы ничего не нашли дурного в видео?

– Это же детское, наивное. Единственное, я ни в коем случае не приветствую грязные слова. Это для меня страшнее смерти. Но, видать, ни в Суворовском военном училище, ни в Военном университете Минобороны, ни в армии без этого в повседневном общении не обойтись. Но кто не выражается матом? Кто не играет в детские игры? Это чистый детский лепет, словесный понос. Для разгрузки. Он может эти наушники бросить и пойти на самолет.

- А закадровый рассказ сотрудницы, как он ее уволил за билеты?

– Верьте больше. Какая, нафиг, сотрудница. Жена она ему гражданская. Живут вместе. Детей у них нет, расписаться тоже не успели.

- Вы ее хорошо знаете?

– Ее вся наша семья знает. Слава богу, что он больше не будет там. Он больше пользы семье и себе принесет. С этой "Росгеологией" он в самолетах живет. По заграницам ездит и радуется, что устроился холуем у государства и некоторых людей. У него ничего другого не было – ни семьи, ни родителей. Помешался на этой работе. Там такая сделка, там сякая. Да нафиг они кому сдались, эти дела. Он бросил всех нас. Мы даже в гости к нему попасть не можем. Постоянно в разъездах.

- Еще пишут о какой-то темнокожей женщине, с которой ваш сын ребенка нажил.

– Она за границей осталась, а он вернулся. У него и здесь дети есть, двое. Сейчас живут в Краснодаре.

- Руслан богатый человек?

– Ну, пресса пишет, что он купил то, се. А он живет в съемной квартире. И пользовался моими деньгами. Я давал денег на него и на обустройство его детей.

- Вы просили его уволиться?

– Последний раз – недели две назад. Надо было нормально уходить. Нет ведь, дал повод уйти себя.

- Повод?

– Ну конечно. Повод он дал, а исполнение – заказное. Только и ждали, из-за чего уволить. Он ни одного рубля не брал и другим не давал брать. И при этом хотел там ужиться. А если ты другим по рукам бьешь, сам сможешь сделать что-нибудь? Если ты всем перекрыл. Знаю, что говорю. Я работал начальником милиции Ярославской области, начальником угрозыска в Краснодаре, с 1991-го – в прокуратуре Краснодарского края начальником отдела по особо тяжким преступлениям. Уволился в 1993 – 1994-м, стал предпринимателем.

- Сын поменял в 2012 году фамилию с Ганижева на Горринг и взял ваше отчество вместо Магомедовича. Зачем? От розыска скрывался?

– Никакого розыска не было, в деле о взятке, о котором пишут, он был свидетелем, причем единственным.

- Тогда почему?

– Фамилию Горринг носила бабушка Руслана по материнской линии. Еврейка. Ее мужа расстреляли. И она с ребенком на руках удачно вышла замуж за богатого ингуша. Так получилось, что наша семья разделилась на две фамилии. Мои младший сын и дочь против моей воли пошли в сохнут, еврейскую школу в Краснодаре, учиться. В итоге я оформлял детей на ПМЖ в Израиль, Руслан мог бы тоже уехать. Фамилию поменял, но остался.

- Чем ваш сын займется?

– Без куска хлеба не останется. Хотите, я вам прочту семейное стихотворение. За то, что вы меня нашли и со мной пообщались.

«В мире, где мы проживаем,

На века идет расчет.

Искривили ген изгоем,

Как подопытным своим.

А животными считают

Без просвета и надежд.

Кроме поводка в сознании

И походки черт какой,

Уготовлена помойка,

Уготовлен срам земной».

В этом стихотворении заложена моя логика. Своего рода семейный гимн. Я не смог подчинить семью этому правилу. Мы – рабы на генном уровне. Нас используют. Если проституткам платят за то, что их используют, то нас – бесплатно. Бесплатно!

Беседовал Александр Ермаков,«Фонтанка.ру»

 

«Я среди урок рос, я умею фильтровать»

Первый заместитель гендиректора "Росгеологии", холдинга, объединяющего государственные геологоразведочные предприятия РФ, в один день лишился работы. Причиной стал стрим (трансляция) в многопользовательской онлайн-игре.

На короткой записи, дата съемки которой неизвестна, 40-летний руководитель, мягко говоря, эмоционален: кричит, угрожает расправой другим игрокам, рассказывает о своих секс-похождениях по сотрудницам и на десерт упоминает о встрече с миллиардером Михельсоном.

Также из записи, опубликованной телеграм-каналом «Медиакиллер», можно узнать, что «он рос среди урок». А еще уволил и «помиловал» подчиненную, отправив её в филиал с увеличенной зарплатой и условием «стучать». Ее коллег он называет «кошаками» и «принцессами». 

видео: Геология России/Telegram

В его официальной биографии на сайте холдинга (уже удалена с сайта, но доступна в кэше поисковых систем) было написано, что Горринг Руслан  Израилович родился 30 августа 1978 года. Он выпускник Московского суворовского военного училища и Военного университета Минобороны. Сразу после него, в 2000 году, Руслан 11 лет служил в армии. А затем занимал «руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах». В 2015-м стал первым заместителем генерального директора «Росгеологии» – руководителем операционного блока. А с октября прошлого года возглавлял в компании «блок развития и коммерческой деятельности». По данным СПАРК, Горринг также директор аффилированных с «Росгеологией» АО «Зарубежгеология» и АО "Краснодарнефтегеофизика", а также иркутского "РГ-Экология". 

В прошлом он не Горринг и не Израилович, а Ганижев Руслан Магомедович. В 2011 году газета «Взгляд» писала о человеке с таким именем в связи с задержанием при получении взятки в 5,25 млн рублей председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина. Якобы деньги оба вымогали у представителя коммерческой компании, занимающейся вывозом мусора. 

После такого выступления в сети в Минприроды и в Росгео даже не смогли сразу определиться, кто должен увольнять прославишегося сотрудника. Первым «выстрелило» сообщением Минприроды, объявив, что 29 января Горринга уволил глава ведомства Дмитрий Кобылкин. А шефу стримера объявлен выговор. Но с этим, как пишет РБК, не согласилась "Росгеология". Там заметили, что глава холдинга находится не в прямом подчинении министра природных ресурсов и не может выносить выговоры ему и увольнять сотрудников его компании. Формально 100% холдинга принадлежат государству в лице Росимущества. Увольнять его должен его непосредственный начальник. И добавили, что контракт с Горрингом уже расторгнут.

В интервью «Говорит Москва» Горринг заявил, что сам написал заявление «через час после вброса». Но заявил, что кому-то не понравилось, как успешно развивалась «Росгеология» при нем.

«Не смогли найти в работе коррупционного. Осталось залезть в личное пространство, в личное время и красиво упаковать, – считает он. – Посмотрите, какие результаты геологии дала компания за эти годы. Месторождения, которые принесут миллиарды инвестиций. И, конечно, некоторым не понравилось, что мы решили идти в разработку месторождений. Особенно в части твёрдых и редкоземельных металлов».

По его словам, его уже пригласили за рубеж, и он едет в Африку. Но не уточнил, работать или отдыхать.

А СМИ уже пишут о его работе: "Уволенный из "Росгеологии" Горринг курировал провальный проект по ликвидации ущерба Байкальского ЦБК стоимостью 3,4 миллиарда рублей. Счетная палата признала заключенный договор неисполнимым: у подрядчика не было технологии для выполнения работ".

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Справка:

Росгеология - государственная корпорация, объединяющая геологические институты и предприятия. Создана в 2011 году, включена в список стратегических госкомпаний. Действующий гендиректор Роман Попов возглавляет Росгеологию с июля 2013 года. Услугами корпорации пользуются крупнейшие нефте- и газодобывающие компании России и мира.

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