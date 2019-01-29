Линия фронта близко. Снег идёт на Петербург. Под ним уже Гостилицы и Кингисепп

yandex.ru/pogoda

Приближение мощного снежного фронта к Петербургу днём 29 января впечатляюще демонстрирует погодный сервис «Яндекса». Туча накрыла западные районы Ленобласти, даже Сосновый Бор, и добралась до Гатчины. Эстония, часть Финляндии, Псковская область уже в эпицентре.

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Циклон сопровождается потеплением. Уже завтра синоптики ожидают ноль градусов.

Прогноз на 30 января публикует ГУ МЧС по Петербургу: «Преимущественно облачная погода. Небольшой снег. Во второй половине дня местами слабый туман. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 гр., днем 0...-2 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться». В Ленинградской области 30 и 31 января ожидается туман, на дорогах гололедица.

В преддверии сильной оттепели дорожный комитет Ленобласти организовал круглосуточный штаб с постоянной видеосвязью между руководством подрядных организаций (районных ДРСУ), председателем комитета и специалистами ГКУ «Ленавтодор», сообщает 29 января пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

«Норма осадков в этом году превышена в три раза по сравнению с прошлой зимой, поэтому надо быть предельно готовыми выходить всеми силами уже сегодня вечером, когда температура поднимется ближе к нолю градусов. Отдельно необходимо предусмотреть возможность премирования своих сотрудников за добросовестный труд: работать приходится постоянно в сложных условиях», — отметил глава дорожного комитета Юрий Запалатский на видеоконференцсвязи с директорами ДРСУ.

За минувшие сутки дорожные службы очистили 3,5 тысячи километров дорожного покрытия и обочин. Они работают в режиме повышенной готовности, поскольку с 28 января по 3 февраля столбик термометра поднимется от минус 20 до плюс 2 градусов по Цельсию. Снегопады ожидаются во вторник и среду.