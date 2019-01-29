Российские силовики высказались против статьи о пытках в Уголовном кодексе
Против добавления статьи о пытках в Уголовный кодекс РФ высказались российская полиция и спецслужбы. По мнению ФСБ и МВД, новый состав должностного преступления будет «избыточным».
Позиция двух силовых ведомств изложена в ответах Совету по правам человека при президенте РФ. Ранее правозащитники предложили ввести в УК РФ состав о пытках. Сделать это уже неоднократно призывал Москву комитет ООН против пыток.
В ответе ФСБ говорится: то, что подходит под определение пыток, может быть квалифицировано по пункту «д» части 2 статьи 117 УК (истязание с применением пытки) или по пункту «а» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия).
Такой же точки зрения придерживаются в МВД, там тоже перечислили статьи Уголовного кодекса, «в полной мере» квалифицирующие деяния, подходящие под слово «пытки».
Сегодня же стало известно, что ФСБ выступила против инициативы СПЧ о создании в регионах страны единых баз данных задержанных.
Справка:
В сентябре 2018 года СПЧ провел 64-е специальное заседание, посвященное вопросам соблюдения принципов открытости и законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Отдельным пунктом совет рекомендовал ввести новый состав преступления «пытки», чтобы привести российское уголовное законодательство в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.