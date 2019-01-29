Российские силовики высказались против статьи о пытках в Уголовном кодексе

Против добавления статьи о пытках в Уголовный кодекс РФ высказались российская полиция и спецслужбы. По мнению ФСБ и МВД, новый состав должностного преступления будет «избыточным».

Позиция двух силовых ведомств изложена в ответах Совету по правам человека при президенте РФ. Ранее правозащитники предложили ввести в УК РФ состав о пытках. Сделать это уже неоднократно призывал Москву комитет ООН против пыток.

В ответе ФСБ говорится: то, что подходит под определение пыток, может быть квалифицировано по пункту «д» части 2 статьи 117 УК (истязание с применением пытки) или по пункту «а» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Такой же точки зрения придерживаются в МВД, там тоже перечислили статьи Уголовного кодекса, «в полной мере» квалифицирующие деяния, подходящие под слово «пытки».

Сегодня же стало известно, что ФСБ выступила против инициативы СПЧ о создании в регионах страны единых баз данных задержанных.