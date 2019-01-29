Финляндия отправит на «Евровидение» диджея, чей лучший хит был выпущен 20 лет назад

Представлять Финляндию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году будет «один из самых успешных финских артистов всех времен» Вилле Виртанен, которого знают как DJ Darude, сообщает 29 января Yle.

Из всех его треков наиболее известна композиция Sandstorm («Песчаная буря»), выпущенная 20 лет назад, в мире было продано более 2 млн копий этого сингла. За свою карьеру Darude выпустил четыре альбома, последний из них — Moments — был презентован публике в 2015-м. По данным Yle, Darude активно гастролирует по всему миру, недавно он вернулся из США.

В Финляндии в этом году, как и в прошлом, артиста, который будет представлять страну, назвал организатор «Конкурса новой музыки», в рамках которого раньше финны сами традиционно голосовали за того, кто поедет на «Евровидение». Народу 2 марта предоставят лишь возможность выбрать одну из трёх песен, с которой музыкант будет представлять страну. По требованиям «Евровидения» это должна быть именно песня, а не клубный трек.

В 2018 году от Финляндии на «Евровидении» выступала Сара Аалто. По итогам конкурса она оказалась на 25-м месте. Россию представляла Юлия Самойлова, но в финал она не прошла. Выиграла конкурс певица Нетта из Израиля.