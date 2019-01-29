Роскосмос запланировал на 2019 год рекордное число запусков с космодрома Восточный

Государственная корпорация по космической деятельности намерена увеличить число запусков почти в два раза, задействовать космодром в Амурской области.

«На 2019 год запланировано пять пусков [c Восточного] – больше, чем за всю историю эксплуатации этого молодого космодрома», – сообщается в свежем номере журнала «Русский космос» – официальном печатном органе корпорации.

Ранее Роскосмос сообщил о планах провести 45 пусков ракет-носителей с космическими аппаратами и кораблями в 2019-м, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Напомним, что указ о строительстве космодрома в Амурской области, вблизи города Циолковский, президент РФ Владимир Путин подписал 6 ноября 2007 года. Строительство началось в 2012 году и закончилось через 4 года. Возведение объекта было связано со скандалами и задержкой зарплат рабочим. Первый запуск был проведен 28 апреля 2016 года.

Накануне стало известно о смерти уволенного куратора стройки космодрома Восточный Дмитрия Савина. Рядом с его телом нашли карабин Browning.