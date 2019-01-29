Роскосмос запланировал на 2019 год рекордное число запусков с космодрома Восточный
Государственная корпорация по космической деятельности намерена увеличить число запусков почти в два раза, задействовать космодром в Амурской области.
«На 2019 год запланировано пять пусков [c Восточного] – больше, чем за всю историю эксплуатации этого молодого космодрома», – сообщается в свежем номере журнала «Русский космос» – официальном печатном органе корпорации.
Ранее Роскосмос сообщил о планах провести 45 пусков ракет-носителей с космическими аппаратами и кораблями в 2019-м, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.
Напомним, что указ о строительстве космодрома в Амурской области, вблизи города Циолковский, президент РФ Владимир Путин подписал 6 ноября 2007 года. Строительство началось в 2012 году и закончилось через 4 года. Возведение объекта было связано со скандалами и задержкой зарплат рабочим. Первый запуск был проведен 28 апреля 2016 года.
Накануне стало известно о смерти уволенного куратора стройки космодрома Восточный Дмитрия Савина. Рядом с его телом нашли карабин Browning.
Справка:
Напомним, что Савин ушел с поста главы «Дальспецстроя» в марте 2015 года по собственному желанию, но продолжил работать в структуре организации. Его увольнение состоялось по поручению Дмитрия Рогозина, который тогда занимал должность вице-премьера РФ. Основной причиной кадровых перестановок стала невыплата зарплаты работникам, строившим космодром. По данным проверки, Савин воспользовался служебным положением, устроив в компанию свою жену с зарплатой 800 тысяч рублей. При этом строительство Восточного затягивалось, а за семь лет были возведены только четверть из запланированных объектов. По данным Генеральной прокуратуры, сумма ущерба от нарушений достигла 10 миллиардов рублей.