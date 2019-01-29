Замглавы Росгеологии уволили после рассказов о сексуальных утехах на работе. Видео записано во время компьютерной игры

Минприроды расторгло трудовой договор с первым замдиректора компании «Росгеология» после скандального видео. На нем Руслан Горринг во время игрового стрима вспоминал о сексе с подчиненными и сочно ругался матом.

Решение об увольнении Горринга 29 января принял министр Дмитрий Кобылкин, поводом стало неподобающее поведение топ-менеджера. Глава Росгеологии Роман Попов получил выговор.

40-летний Горринг оскандалился во время стрима на ресурсе Twitch во время компьютерной игры PUBG. Бранную ругань с оппонентами он чередовал с рассказами о секс-утехах и рабочими планами на скорое будущее, например, о встрече с главой компании НОВАТЭК Леонидом Михельсоном.

Росгеологии уволенный замглавы известен как Руслан Израилевич Горринг. Он окончил в 1995 году Московское суворовское военное училище, в 2000-м – Военный университет Минобороны в Лефортово. В армии служил до 2011 года. После увольнения занимал руководящие должности в иностранных горнодобывающих компаниях и инвестфондах.

Настоящее имя Руслана Горринга – Руслан Магомедович Ганижев. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил отец героя. Он также объяснил, почему сын сменил фамилию с ингушской на еврейскую и почему увольнение с «холуйской работы» пойдет Руслану на пользу. Интервью готовится к публикации.