«Метрострой» дошел до суда: в арбитраже оспаривает решения Смольного о разрыве контрактов на строительство подземки

ОАО «Метрострой» заявило 4 иска к Дирекции транспортного строительства. Компания в суде попытается оспорить разрыв контрактов на строительство 3 веток петербургского метро. Об этом 29 января «Фонтанке» рассказали в компании.

«ОАО «Метрострой» воспользовался своим правом и оспорил решение СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» о расторжении контрактов на строительство объектов метрополитена. Соответствующие иски и требования обеспечительных мер были поданы в арбитражный суд Санкт-Петербурга», – рассказали в пресс-службе метростроителей.

Напомним, что уведомления об одностороннем отказе от исполнения контрактов на строительство оранжевой, коричневой и фиолетовой линий Смольный направил 21 января. Количество поданных исков и количество веток, контракты на строительство которых власти захотели расторгнуть, разнится, потому что на возведение 3 станций фиолетовой ветки у компании было заключено 2 соглашения.

При этом 29 января председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин заявил о том, что конкурсы на поиск новых подрядчиков для строительства городской подземки пройдут на текущей неделе. Переговоры с подрядчиками уже ведутся, а в Смольном надеются, что новый строитель подземки успеет закончить со станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» до осени 2019 года.

Накануне исков от «Метростроя» в похожем случае бизнесу удалось отстоять свою правоту: 28 января Верховный суд РФ признал правоту компании «Трансстрой», которая оспаривала решение Смольного о расторжении контракта на строительство депо «Южное».