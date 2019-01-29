Бухгалтер «Седьмой студии» на суде рассказала о распоряжении Серебренникова уничтожить документы
Решение об уничтожении бухгалтерской отчетности «Седьмой студии» принимал художественный руководитель проекта Кирилл Серебренников. Об этом на заседании в Мещанском суде Москвы 29 января заявила свидетель Лариса Войкина, которая работала в «Седьмой студии» с апреля 2012 года по декабрь 2014-го. Она являлась там бухгалтером и кадровиком.
Отвечая на вопросы прокурора, Войкина рассказала об уничтожении отчетности. Произошло это, по ее словам, в конце 2014 года после проведения аудита и обнаружения недостачи пяти миллионов рублей.
«[Генеральный продюсер Екатерина] Воронова позвонила и сказала, что нужно уничтожить документы, приходите на работу. Серебренников дал распоряжение уничтожить», — приводит слова Войкиной «Коммерсант».
Женщина добавила, что была против уничтожения документов, но затем выполнила указание Вороновой: пропустила бумаги через шредер, через своего знакомого вывезла на дачу и сожгла.
При этом услышанное сегодня от Войкиной не сходится со словами самой Вороновой. Та в открытом письме ранее утверждала, что после аудита лично приняла решение об уничтожении бумаг. Воронова покинула Россию, она объявлена в международный розыск.
В данный момент гособвинение продолжает представлять письменные доказательства по уголовному делу. Зачитывается 105 том уголовного дела.
Справка:
По версии следствия, организованная группа в среде театралов зародилась в 2011 году под хищение средств, выделенных на проект «Платформа». Мошенничество вменили Юрию Итину, Софье Апфельбаум, Алексею Малобродскому, Кириллу Серебренникову, объявленной в розыск Екатерине Вороновой и Нине Масляевой, чье дело будет рассмотрено отдельно. С 2011 по 2014 год якобы обналичено и присвоено 133 млн 237 тысяч 920 рублей. Серебренников, Итин, Апфельбаум и Малобродский отрицают вину.