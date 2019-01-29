Бухгалтер «Седьмой студии» на суде рассказала о распоряжении Серебренникова уничтожить документы

Решение об уничтожении бухгалтерской отчетности «Седьмой студии» принимал художественный руководитель проекта Кирилл Серебренников. Об этом на заседании в Мещанском суде Москвы 29 января заявила свидетель Лариса Войкина, которая работала в «Седьмой студии» с апреля 2012 года по декабрь 2014-го. Она являлась там бухгалтером и кадровиком.

Отвечая на вопросы прокурора, Войкина рассказала об уничтожении отчетности. Произошло это, по ее словам, в конце 2014 года после проведения аудита и обнаружения недостачи пяти миллионов рублей.

«[Генеральный продюсер Екатерина] Воронова позвонила и сказала, что нужно уничтожить документы, приходите на работу. Серебренников дал распоряжение уничтожить», — приводит слова Войкиной «Коммерсант».

Женщина добавила, что была против уничтожения документов, но затем выполнила указание Вороновой: пропустила бумаги через шредер, через своего знакомого вывезла на дачу и сожгла.

При этом услышанное сегодня от Войкиной не сходится со словами самой Вороновой. Та в открытом письме ранее утверждала, что после аудита лично приняла решение об уничтожении бумаг. Воронова покинула Россию, она объявлена в международный розыск.

В данный момент гособвинение продолжает представлять письменные доказательства по уголовному делу. Зачитывается 105 том уголовного дела.