Телепрограмму про похороны сняли с эфира из-за «несоответствия концепции канала «Россия-24»

Руководство государственной телерадиокомпании «Алания» сняло с эфира популярную программу о похоронах «Извещения».

«Сейчас принято окончательное решение. Потому что эта программа не соответствует концепции канала «Россия-24», – сказал изданию «Кавказ.Реалии» директор филиала ВГТРК Тимур Кусов.

Издание уточняет, что телешоу удалось изъять из эфирной сетки только с четвёртой попытки. Трижды передачу, где рассказывалось о смерти жителей республики, месте проведения похорон и поминок, возвращали в эфир после многочисленных жалоб жителей Осетии.

Будут ли в руководстве филиала «Россия-24» и на этот раз реагировать на просьбы телезрителей вернуть «Извещения», неизвестно, но пока сохраняется радиоформат «похоронного шоу». Новости о погребениях и поминках выходят в местном радиоэфире дважды в неделю.

Издание уточняет, что в региональной газете «Северная Осетия» также есть рубрика с извещениями, а в Instagram регулярно обновляются сразу несколько подобных региональных аккаунтов.

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