Укравший полотно Куинджи Чуприков «варварски» перевозил картину. На ней есть потертости

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из собрания Русского музея в Петербурге все же не осталась невредимой. Эксперты нашли на ней потертости. Денис Чуприков, который сознался в краже, объяснил, что полотно в руки взял спонтанно, вспомнив о своих долгах.

О повреждениях 29 января сообщает «Медуза» со ссылкой на директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, с которым пообщался «Интерфакс». Потертости на картине незначительные, специалисты их в скором времени устранят. Появились они, по словам Кононова, «при варварской транспортировке».

Сам Чуприков сегодня днем находится в Таганском суде, где ему будут избирать меру пресечения. Следствие ходатайствует о его аресте. 32-летний слесарь и сварщик по образованию на допросе ранее объяснил, что полотно украл «спонтанно из-за долгов». По данным издания «Коммерсантъ», картину он спрятал в подвале строящегося дома в Заречье, в котором Чуприков занимался подведением инженерных коммуникаций.

Как ранее писала «Фонтанка», Чуприков является индивидуальным предпринимателем, налоговой он задолжал 255 тысяч рублей. После задержания накануне выяснилось, что подозреваемый находился под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотиков, в октябре прошлого года он привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Полотно исчезло с выставки в Третьяковской галерее 27 января, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный подошел к картине, снял ее со стены на глазах других посетителей и унес. Раму, на которой остались его отпечатки, он оставил на одной из лестниц. Вскоре «Ай-Петри. Крым» вернется в Петербург, размещать ее снова на московской выставке не будут.