«Зенит» договорился о покупке защитника за 16 млн евро

Футбольный клуб «Зенит» договорился с лиссабонским «Спортингом» о покупке аргентинского защитника Маркоса Акуньи. Как сообщает «Чемпионат.com» во вторник, 29 января, петербуржцы заплатят за 27-летнего футболиста 16 млн евро.

Еще 4 млн евро могут быть выплачены в виде бонусов за различные достижения игрока. Контракт с самим Акуньей еще только предстоит подписать, но футболист согласен на переход.

Акунья – чемпион Аргентины 2014 года. Участник чемпионата мира 2018 года в России. Всего за сборную Аргентины на его счету 16 матчей. В «Спортинге» за два сезона провел 41 матч и забил 5 голов. Способен играть сразу на трех позициях — левого защитника, левого полузащитника и центрального защитника.

Ранее «Зенит» продал полузащитника Леандро Паредеса за 40 млн плюс 7,5 млн бонусов в «ПСЖ». Это вторая по размеру продажа петербургской команды в истории. За большую сумму уходил только бразильский нападающий Халк (56 млн евро).

Накануне официально подтвердился переход из «Шахтера» в «Зенит» игрока сборной Украины, центрального защитника Ярослава Ракицкого. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан на 3,5 года.