Техосмотр для личного транспорта предложили отменить. Документ уже в Госдуме

Депутаты Госдумы предложили отменить обязательный технический осмотр для личного автотранспорта граждан, который они используют только для собственных нужд. Соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента внесли представители «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. Документ был опубликован 29 января в базе данных Госдумы.

Законопроект вносит изменения в федеральное законодательство, регулирующее проведение техосмотра транспортных средств. Согласно документу, действие закона о техосмотре не будет распространяться на ТС, которые находятся в собственности физических лиц и которые те используют «исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях».

Сейчас критерием исключения транспорта из-под регулирования являются объем и мощность двигателя, а также максимальная скорость машины. Техосмотр не является обязательным для ТС, оснащенных двигателем внутреннего сгорания объемом не более 50 кубических сантиметров или электромотором мощностью не более 4 кВт и развивающих скорость не более 50 км/ч, а также для прицепов к ним.

При этом, как отмечается в пояснительной записке к документу, по статистике МВД РФ, за первые 9 месяцев 2018 года только 3,8% аварий произошло из-за технических неисправностей транспортных средств, причем сюда вошли как личные машины, так и коммерческие и прочие авто. В то же время плохое состояние дорог поспособствовало ДТП в 37,1% случаях.

По мнению авторов законопроекта, доля аварий из-за технических неисправностей автомобилей незначительна, и действующая система техосмотра является не предупреждением ДТП, а дополнительным финансовым обременением для автовладельцев.

«Ввиду изложенного представляется обоснованным расширить перечень транспортных средств, не подпадающих под действие законодательства о техническом осмотре, в целях исключения проведения обязательного технического осмотра для транспортных средств, используемых гражданами – физическими лицами для личных нужд», – говорится в документе.