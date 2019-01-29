ФСБ выступила против создания единой базы данных задержанных

Российские спецслужбы раскритиковали идею создать в России единую базу данных о задержанных. С таким предложением ранее выходил Совет по правам человека при президенте. Правозащитники предполагали, что доступ к информации будет у родственников задержанных и их адвокатов.

Ответ Федеральной службы безопасности размещен на официальном сайте СПЧ. В нем говорится: базы и доступ к ним, который может определять сам подозреваемый, позволят получить информацию о фигурантах дел «лицам, не имеющим непосредственного отношения к расследованию уголовного дела, а также заинтересованным в его исходе, в том числе причастным к совершению преступления».

«Реализация данных может позволить лицам, причастным к осуществлению противоправной деятельности в ущерб безопасности РФ, получить информацию о задержании подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам о государственной измене или шпионаже», – считают в ФСБ.

Там считают, что российское законодательство и так обеспечивает права задержанных на информирование о своем местонахождении.

Ранее в президентском Совете писали о том, что единая база данных задержанных должна быть в каждом регионе страны. Оказавшийся в камере, по их задумке, должен указать, кто может получить сведения о его задержании и месте нахождения. Кроме того, доступ к такой информации должны иметь вступившие в дело адвокаты, члены наблюдательной комиссии, члены Общественных советов при территориальных органах ФСИН России и МВД России.