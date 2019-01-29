Детский сад в IQ Гатчина готовится к сдаче

ЗАО «Ленстройтрест»

Рабочая комиссия проинспектировала строительство дошкольного учебного заведения в шведском квартале IQ Гатчина застройщика «Ленстройтрест».

В ходе осмотра социального объекта специалисты проверили общую готовность здания, оценили качество монолитных конструкций, фасадных работ, устройство наружных инженерных сетей, благоустройство.

В настоящий момент в здании детского сада выполняется прокладка внутренних инженерных систем, ведется отделка помещений, установка кухонного и сантехнического оборудования. Все строительно-монтажные работы выполнены на 95%. На завершающей стадии – фасадные и кровельные работы, наружные инженерные сети и благоустройство территории выполнены на 100%. Объект планируется сдать в эксплуатацию марте 2019 года.

Дошкольное учреждение на 120 мест возводится рядом с третьим и четвертым корпусами жилого квартала IQ Гатчина. Общая площадь детского сада составит более 2800 кв. м. В трехэтажном здании разместятся группы для детей раннего, младшего и дошкольного возраста. На огороженной прилегающий территории предусмотрены несколько зон для прогулок и игр детей на открытом воздухе. Образовательное учреждение будет оборудовано системой видеонаблюдения.

«Детский сад в IQ Гатчина строится по проекту, разработанному специалистами ГК «Ленстройтрест». Мы учитываем требования к современным образовательным учреждениям, особое значение уделяем безопасности воспитанников и созданию максимально комфортных условий для обучения. Здание будет укомплектовано согласно требованиям СанПиН и обеспечено всем необходимым: удобной и современной мебелью, оборудованием, залами для спортивных игр и занятий музыкой, комнатами для творчества, медицинским кабинетом, спортивным, игровым и учебно-развивающим инвентарем, системой видеонаблюдения. «Пиксельный» фасад садика будет перекликаться с общей архитектурой жилого квартала и радовать деток яркими красками. Все игровые площадки будут иметь износостойкое тартановое покрытие», – рассказывает Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест».

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/