"Танцующего таксиста" остановили очевидцы. ГИБДД нашла его позже – по видео

Пост в соцсетях вывел петербургских полицейских на таксиста-наркомана. «Помощь полицейским в установлении личности нарушителя оказали неравнодушные петербуржцы, заснявшие инцидент на видео», – отмечается в сообщении на сайте главка 29 января.

Клиенты одной из автозаправочных станций Невского района города на прошлой неделе заметили неадекватного мужчину: он танцевал и бился головой об автомобиль такси, а потом попытался сесть за руль. Уехать ему не позволили: вызвали представителя таксопарка, и тот забрал у водителя ключи и документы от автомобиля. Очевидцы не только засняли все случившееся на видео и выложили в Интернет, но и сообщили об инциденте в Госавтоинспекцию, пишет пресс-служба ГУ МВД.

Сотрудники ГИБДД по записи установили личность предполагаемого нарушителя и оперативно задержали его. Им оказался 36-летний житель Всеволожского района Ленобласти. Наркотик к тому моменту ещё не успел покинуть его организм – следы запрещённого вещества выявило медосвидетельствование. В территориальном отделе полиции в отношении мужчины был составлен административный протокол по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

Видеозапись «камланий» появилась 20 января в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Там уточняется адрес: Российский проспект, 10, и название таксомоторной компании – якобы это «Везёт».

«Я снимал, – рассказывает Денис. – Отобрали у него ключи, набрали «112», ждали (внимание!) около 4 часов, несколько раз дублируя вызов. По итогу никто из органов не приехал! Я бы мог ушатать его на раз, а толку! Приехали представители его конторы, отдали им ключи, и они умчали».

Напомним, в конце декабря на заправке на проспекте Науки задерживали другого таксиста, который также «пустился в неописуемый пляс» – его тоже сняли на видео.

В «ДТП и ЧП» 11 января выкладывали ещё одно похожее видео. «На 7 км Токсовского шоссе (напротив АЗС «Газпромнефть») неадекватный водитель, назвался Денисом, прыгал и танцевал рядом со своей машиной «Ниссан». Была вызвана скорая, которая увезла горе-водителя в Токсовскую больницу», – рассказывали очевидцы.

Видеозаписи в соцсетях часто становятся поводом для полицейских расследований. За последние дни в Петербурге сотрудники ГИБДД отреагировали на случаи катания на ватрушках по КАД и по Невскому проспекту.