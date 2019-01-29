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Деньги
29.01.2019 14:16
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Россия надеется на то, что Венесуэла постарается отдать свои долги

Российский Минфин считает, что санкции США ударят по финансовой системе латиноамериканской республики, однако страна попытается погасить сою задолженность перед Москвой.

«Вероятно, возникнут проблемы [у Венесуэлы с выплатой долгов]. Теперь все зависит от армии, от солдат и от того, насколько они верны своему долгу и клятве. Трудно, невозможно дать оценку», – цитирует  29 января заявление заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака агентство Reuters.

Суверенный долг Венесуэлы перед Россией составляет 3,15 миллиарда долларов. Последний платеж был в сентябре прошлого года. По словам Сторчака, последний раз республика должна была выплатить более 100 миллионов долларов в конце марта, однако этого не произошло.

Ранее российский МИД осудил  американские санкции в отношении властей Венесуэлы. Сергей Лавров предположил, что американцы добиваются смены власти в стране, а оппозиция получает указания из Вашингтона.

Напомним, что Россию с боливарианской республикой связывают давние отношения. Правительство РФ и госкомпании вложили в эту страну более 20 миллиардов долларов, которые долгое время помогали Мадуро осуществлять выплаты по внешнему долгу и покупать товары первой необходимости, некоторые из которых стали дефицитными. Госкомпания «Роснефть» получила доли в проектах венесуэльской нефтегазовой госкомпании Petroleos de Venezuela. В 2017 году российский Минфин сообщил о реструктуризации долга Венесуэлы. Однако, несмотря на такое решение, ситуация в экономике продолжила ухудшаться, и в декабре прошлого года Россия обещала отправить в республику 600 тысяч тонн зерна и новые инвестиции. Россия и Венесуэла также тесно сотрудничали в военной сфере. Так, еще при Уго Чавесе, который фактически отказался от закупки оружия в других странах в пользу России, была модернизирована венесуэльская армия почти на 4,4 миллиарда долларов.

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