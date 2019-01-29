Рейс из Петербурга в Анталью задержал агрессивный пассажир. Он останется в Сочи

Отпуск жителей Петербурга начнется на несколько часов позже из-за выпившего перед вылетом пассажира. Буйство на борту вынудило командира судна сесть в Сочи вместо Антальи.

На пьяного попутчика «Фонтанке» пожаловались пассажиры рейса авиакомпании «Россия» FV5863, который вылетел из Пулково около десяти утра 29 января. До берегов Турции лайнеру оставалось немного, однако в половине второго самолет приземлился в Адлере. По словам находившихся на борту петербуржцев, командир судна принял решение высадить по пути буйного «алкоголика-дебошира». Однако отдохнуть хотя бы в Сочи мужчине вряд ли удастся. Как сообщили нашему корреспонденту в авиакомпании «Россия», пассажир передан правоохранительным органам. Перевозчик добавил, что нарушитель вел себя агрессивно, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников.

«Предварительно самолет продолжит перелет в Анталью после 14.30», – добавили в пресс-службе авиакомпании.

Пассажиры добавили, что дебошира «еле выволокли» из самолета.

Ранее вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска совершил рейс Сургут – Москва. Пьяный пассажир требовал отвезти его в Афганистан, экипаж он уверял, что вооружен. Из самолета «угонщика» вытаскивала группа захвата, операцию контролировали ФСБ, Росгвардия, Национальный антитеррористический комитет, был в оцепленном аэропорту и снайпер. На допросе в Следственном комитете сибиряк не смог внятно объяснить, зачем просил изменить курс на Афганистан, и рассказал, что ему «вообще не надо было туда лететь».