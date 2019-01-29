«Взрывные устройства распределены равномерно и скрытно». Из «фабрики троллей» эвакуировали 800 человек

Анонимные минеры продолжают мешать работе «фабрики троллей», размещенной в бизнес-центре «Лахта-2» на улице Оптиков. Четвертый рабочий день подряд сетевых воинов эвакуируют после электронных писем о бомбах.

Как стало известно «Фонтанке», утром 29 января в несколько районных судов Петербурга и один судебный участок пришли электронные письма, в которых отправитель сообщил о «равномерно и скрытно распределенных по «Лахте-2» взрывных устройствах», а также пообещал жертвы, если не эвакуировать людей.

Полиция вывела на улицу около 800 человек, взрывотехники проверили офисные помещения. Общее количество вынужденно мерзнущих сотрудников за четыре дня составило 2000.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что письма приходили в Кронштадтский, Красногвардейский и Ленинский райсуды. Информация оперативно передана правоохранителям.

Офисно-деловой комплекс «Лахта» состоит из двух бизнес-центров. Подателей анонимок привлекает только второй корпус, семиэтажный. В нем нашла новое пристанище «фабрика троллей», которую связывают с миллиардером Евгением Пригожиным.

«Лахта» принадлежит компании «Дорстройтрест-М». Она зарегистрирована в Москве, но рабочие телефоны столичного офиса недействительны. В Петербурге «Дорстройтрест-М» имеет представительство, хотя, по некоторым данным, это и есть головной офис. Компания принадлежит кипрскому офшору Glarenville Enterprises Limited, 2017 год она закончила с выручкой 155 млн рублей. Возглавляет фирму в статусе гендиректора Екатерина Антонова. Корреспондент «Фонтанки» передал через секретаря свой телефон, но Екатерина Игоревна не перезвонила.