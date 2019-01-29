В Хельсинки расследуют ещё одно дело об изнасиловании ребёнка. Подозреваемые тоже младше 18

Полиция Хельсинки начала новое расследование преступления сексуального характера в отношении ребёнка. Об этом 29 января сообщает MTV Uutiset.

Преступление, которое квалифицируется как «Изнасилование» и «Сексуальная эксплуатация ребёнка» с пометкой «при отягчающих обстоятельствах», было совершено в конце 2018 года в столичном районе Ройхувуори. Возраст жертвы следствие не раскрывает.

По данным издания, подозреваемых трое, и все они несовершеннолетние. Их гражданство также не называется.

Ранее сообщалось о целом ряде расследований об изнасиловании несовершеннолетних, в которых в качестве подозреваемых проходят просители убежища. События вызвали большой общественный резонанс, после чего глава МВД пообещал ужесточить законы о гражданстве и об иностранцах, а премьер-министр поддержал идею экзамена о правилах поведения в финском обществе для просителей убежища.

По статистике, каждый пятый подозреваемый в преступлениях против детей в 2018 году — иностранец.