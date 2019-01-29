Дольче вита. В Италии сократили пенсионный возраст ниже российского

Итальянские власти пошли на снижение границы выхода на пенсию. Их российские коллеги для оправдания пенсионной реформы, в частности, ссылались на международный опыт.

Пожилые итальянцы смогут выходить на пенсию в 62 года при условии стажа в 38 лет. Для женщин норматив еще ниже: 58 лет при 35-летнем стаже. Указ об изменениях в пенсионное законодательство подписал президент Италии Серджо Маттарелла.

Италия пошла на повышение пенсионного возраста в 2011 году, передвинув границу к 66-67 годам при минимальном стаже в 20 лет. Система, названная в честь экс-министра труда Эльзы Форнеро, определяла размер пенсии по числу выплат в социальный фонд. Это привело к масштабным демонстрациям по всей Италии. Правительство непопулярными мерами намеревалось снизить процент ВВП, который идет на выплаты пенсий, однако он до сих пор держится на отметке 16% от ВВП. Это второй после Греции показатель в ЕС. Однако непродуманность действий привела к росту безработицы в республике, где почти 20% молодежи официально нигде не трудоустроены.

В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Согласно документу, срок выхода на пенсию в России начнет постепенно расти уже с 2019 года. В итоге он дойдет до планки в 60 лет для женщин и 65 — для мужчин.

Для оправдания нововведений российские власти неоднократно ссылались на опыт других стран. Так, министр финансов Антон Силуанов настаивал, что международные эксперты рекомендовали РФ пойти на такой шаг, а министр труда и социальной защиты Максим Топилин оперировал к международной тенденции во время общественного обсуждения в Госдуме.