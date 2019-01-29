Иркутские школьники до смерти забили человека на улице

В Иркутске два школьника до смерти забили мужчину на улице. Об этом во вторник, 29 января, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Потерпевшего с тяжелыми травмами и в бессознательном состоянии обнаружили на улице ночью 26 января. Мужчину госпитализировали, но через несколько часов он скончался.

По подозрению в совершении преступления были задержаны два 16-летних подростка, на допросе они признались, что во время ссоры избили знакомого и сбежали с места драки. В отношении подростков возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В настоящее время несовершеннолетние задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщают СМИ со ссылкой на сотрудников Следственного комитета, задержанные — ученики десятого класса. Избитому ими знакомому было 20 лет, все трое общались в одной компании.