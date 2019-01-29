Место, где будут творить добро

В Петербурге собирают средства на открытие антикафе #АннаПомогает – места, где можно будет классно и с пользой провести время. Классно – это музыка, открытый микрофон, киноклуб и многое другое. Польза – собранные деньги будут направляться на благотворительность.

«Анна Помогает» – проект лютеранской церкви святой Анны (Анненкирхе), в котором собраны все направления благотворительной деятельности церкви. Команда проекта оказывает поддержку благотворительным организациям и нуждающимся людям. В частности, тесно сотрудничает с Центром социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом», организует бесплатное питание для нуждающихся, оказывает волонтёрскую помощь и многое другое. Но глобальная цель проекта – открытие антикафе.

Идея создания необычного кафе появилась давно, а более-менее реальные очертания она приобрела, когда у Анненкирхе появилось небольшое помещение на Васильевском острове. В антикафе планируется проводить концерты, лекции, мастер-классы, кинопоказы и многое, многое другое. Деньги, вырученные с работы кластера, будут направляться на благотворительность.

Над проектом трудится целая команда, в которую входят: волонтёры, художники, дизайнеры, строители, артисты, блогеры, рекламщики. «И даже бородатый экономист», – шутят ребята. Но чтобы открыть антикафе, необходим не только энтузиазм, но и деньги – требуется один миллион рублей.

Сбор средств начался в декабре на краудфандинговой платформе. Но за полтора месяца сумма составила лишь чуть более 10 тысяч рублей. Поэтому команда проекта решила поменять стратегию.

«Имея необходимые ресурсы, мы решили, что намного проще будет собирать средства своими силами, организуя мероприятия и концерты, средства с которых пойдут на ближайшие цели кластера. Таким образом мы сможем всё сделать частями, и уже в ближайшее время запустить в кластере мероприятия», – рассказали участники проекта.

В планах – проведение экскурсий, концерты, гараж-сейл и т.п.

Самое ближайшее мероприятие – день экскурсий. 9 февраля в течение дня настоятель Анненкирхе отец Евгений Раскатов проведёт четыре экскурсии. Он расскажет историю церкви, прихода и прихожан. О том, как известная церковь превратилась в кинотеатр, потом в рок-клуб, а после, буквально из пепла, стала самой посещаемой лютеранской церковью в России. Чем Анненкирхе живет сегодня и что планируется на будущее. Посетители побывают во всех закоулках, скрытых от посетителей: в часовне, на чердаке, в катакомбах, черных ходах и лестницах, колокольне. Чтобы попасть на экскурсию, необходима предварительная регистрация.

Также в скором времени планируется запустить кластер в тестовом режиме и начать проводить первые мероприятия. «Скорее всего, это будет киноклуб, квартирник или лекторий. А может, и всё сразу», – поделились организаторы.

Поддержать проект #АннаПомогает также можно на Planeta.ru.

«Мы хотим создать культовое место, где вы будете творить добро, просто отдыхая или занимаясь своими делами», – команда #АннаПомогает.