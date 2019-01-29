Nord Stream 2 построил более 500 километров «Северного потока — 2»

Nord Stream 2 AG построил более 500 километров «Северного потока — 2», сообщил финансовый директор компании Пол Коркоран.

«Мы построили более 500 километров, около 30% протяженности «Северного потока — 2», – сказал Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции, сообщает РИА Новости.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ожидается, что проект будет завершен в конце текущего года.