Новость в картинке: готовы ли россияне променять личное авто на каршеринг или общественный транспорт

За долгую историю автомобиля изменились не только его внешний вид и техническое оснащение, но и форма владения – появились аренда и каршеринг. Зимой, когда дорожные условия часто бывают неблагоприятны, власти крупных городов нередко призывают водителей пересесть с личных машин на общественный транспорт. Но готовы ли россияне отказаться от своих автомобилей?

В честь Дня рождения автомобиля, который отмечается 29 января, компания Ford провела в своей группе «ВКонтакте» опрос, чтобы узнать, готовы ли российские водители в ближайшие 10 лет отказаться от собственного автомобиля.