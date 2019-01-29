ДТП перекрыло Просвещения. Автобус объезжал по «карману» и застрял в сугробе

Массовое ДТП (или несколько ДТП) произошло днём 29 января на проспекте Просвещения, у пересечения со Светлановским проспектом. По словам пользователей навигатора «Яндекса», перекрыто движение от Светлановского в сторону улицы Ольги Форш и станции метро «Проспект Просвещения».

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», среди участников аварии – маршрутка, фургон, легковушки. Судя по всему, обошлось без серьёзных травм.

Городской пассажирский автобус стал объезжать аварию по «карману» и застрял в снегу, рассказывает телеграм-канал «Мегаполис».

Напомним, после сильных январских снегопадов городской пассажирский транспорт частично перешёл на «ручную тягу»: буксовавшие машины выталкивали пассажиры и прохожие. «Пассажиравтотранс» выразил официальную благодарность.