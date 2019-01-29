МИД РФ: США намерены убрать президента Венесуэлы. Оппозиция получает указания из Вашингтона

«США взяли открытый курс на свержение законной власти в этой латиноамериканской стране», – об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 29 января во время пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Сьерра-Леоне Али Кабба.

По словам Лаврова, США нарушают «все мысленные нормы международного права», что «тревожит» Россию. Российский министр также осудил попытки Америки ввести санкции в отношении венесуэльской власти. «Такие замораживания [средств] в свое время уже были в отношении Ирака, Ливии, Ирана, Кубы, Никарагуа, Панамы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он уверен, что реструкции приведут к тому, что будет подорвано доверие к «международной валютной системе, основанной на главенстве доллара». Это также усугубит кризис в самой Венесуэле, что будет «подстрекать оппозицию к противоправным действия». По информации российского МИД, противники президента Николаса Мадуро получают указания из Америки.

«Мы твердо привержены принципам невмешательства в дела иностранного государства, принципам мирного урегулирования конфликтов», – так позицию России описал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее российский МИД потребовал от американской стороны разъяснения о том, что США якобы планируют использовать военных для вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне массовых протестов 23 января. В скором времени глава США Дональд Трамп официально признал Гуайдо временным венесуэльским лидером. Его полномочия также признали Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. Ряд стран ЕС готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы в случае, если вступивший в должность 10 января Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов.