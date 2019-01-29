Гололед на дорогах и снег на рельсах - не только в Петербурге: «Аллегро» снова опаздывает. Задержки возможны и в аэропорту Хельсинки

Неблагоприятные погодные условия в Финляндии продолжают негативно сказываться на движении транспорта.

Скоростной поезд «Аллегро» №784 идёт из Хельсинки в Петербург с получасовой задержкой. Накануне из-за сложных метеорологических условий скоростные поезда Хельсинки – Петербург прибывали на территорию России с задержками до 67 минут. Последний рейс №788, по данным РЖД, приехал к Финляндскому вокзалу с 50-минутным опозданием.

Сбит график движения до получаса и некоторых других поездов дальнего следования сообщением с Хельсинки. В качестве причин железнодорожный оператор VR указывает технические неисправности или задержки в движении других поездов.

Оператор финских аэропортов Finavia предупредил о возможных задержках рейсов днём 29 января — ожидается метель, сообщает Helsingin Sanomat. В понедельник из-за сильного бокового ветра использовалась только одна взлетно-посадочная полоса. Это вызвало задержки, которые все еще отражаются на сегодняшнем расписании. Ветер и снег привели к отменам 12 рейсов Finnair накануне, поэтому авиакомпания не исключает, что сегодня ситуация повторится.

Транспортное агентство предупреждает автомобилистов о гололёде на дорогах. Особенно плохие условия для вождения, по данным Метеорологического института Финляндии, складываются на юге страны и на юго-восточной границе с Россией.