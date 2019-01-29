США впервые за семь лет не попали в топ-20 наименее коррумпированных стран. Россия опустилась на уровень Папуа – Новой Гвинеи

Нынешнее правительство США демонстрирует худшие результаты в индексе восприятия коррупции Transparency International за последние семь лет. Данные рейтинга за 2018 год сообщает сайт международного движения по борьбе с коррупцией 29 января.

Соединенные Штаты «впервые за последние семь лет не смогли попасть в первую двадцатку, набрав 71 балл, что на четыре единицы меньше, чем в прошлом году», и оказались на 22 месте. В то же время Великобритания потеряла три позиции (11 место).

Самой чистой от коррупции в восприятии своих граждан стала Дания с индексом 88 баллов. Далее идут Новая Зеландия (87 баллов), Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур (по 85 баллов). В первой десятке оказались ещё три европейские страны Норвегия (84 балла), Нидерланды (82 балла), и Люксембург (81 балл). Примечательно, что одинаковые результаты с карликовой европейской страной показал северный сосед США – Канада (81 балл).

В пятерку самых коррумпированных попали Йемен и КНДР. У обеих стран всего по 14 баллов. Ещё хуже дела обстоят в Южном Судане и Сирии (13 баллов). Хуже всего законопослушным гражданам живётся в Сомали (10 баллов).

Россия за год опустилась на три позиции и оказалась на 138-м месте из 180 участниц индекса восприятия коррупции Transparency International. Граждане и эксперты дали самой большой стране на планете лишь 28 баллов из 100. Одинаковые с Россией показатели демонстрируют Иран, Ливан, Мексика, Гвинея и Папуа – Новая Гвинея. Среди других стран СНГ значительное падение в рейтинге отмечено у Азербайджана, который потерял сразу шесть баллов и занял 152-е место.

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI) – это составной показатель, иллюстрирующий уровень коррупции в государственном секторе.

На этом фоне в России стартовало обсуждение законодательной инициативы подготовленной по поручению правительства. Документ предполагает поправки в действующие антикоррупционные законы, по которым коррупционные действия, совершенные «при обстоятельствах непреодолимой силы», не будут считаться правонарушением.