Леандро Паредес наконец ушел из «Зенита». Кого потерял петербургский клуб?

Lamborghini, бриллиантовые серьги и профессиональное отношение к делу: «Зенит» весь январь продавал полузащитника в «Челси», а продал в итоге в Париж. О трансфере 29-го января объявили ровно в полдень, с выстрелом пушки.

Леандро Паредес//Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В мае 2017 года случилось страшное: «Зенит» Мирчи Луческу опять не выиграл чемпионат России по футболу, но важно было другое. Важно, что золотые медали впервые после 16-летнего перерыва оформил московский «Спартак», и в петербургском клубе началась глобальная перестройка. Поменяли президента, директора, пресс-атташе, главного тренера; естественно, судьба не пощадила и футболистов. В то трансферное окно команду из самого северного города-миллионера покинули 14 футболистов; прибыло тоже немало: 11. Среди этой новой футбольной команды особняком стояла пятерка аргентинцев, выбранных Роберто Манчини. И конечно же, главной звездой южноамериканской звездочки числился опорный полузащитник римской «Ромы» Леандро Паредес. Сумма трансфера была о-го-го: в Петербург воспитанник клуба из Буэнос-Айреса «Бока Хуниорс» перешел за 23 миллиона евро.

Первым делом на подъемные аргентинец купил белую Lamborghini. Со временем выяснилось, что это он так мотивировал товарищей по команде: земляк Леандро нападающий Себастьян Дриусси в интервью «Фонтанке» обещал пересесть с Audi A8 на Lamborghini Aventador в случае победы в чемпионате. Напомним, в предыдущем сезоне «Зенит» финишировал пятым.

За «Зенит» за полтора сезона Паредес провел 61 матч (5132 минуты), забил 10 голов, получил 25 желтых и 2 красных карточки. Амплуа Паредеса — из итальянского футбола, там такие игроки называются «реджиста» (т. е. режиссер): реджиста — это парень, который дирижирует ходом игры в центре поля и на чужой половине (есть такой пошлый тезис в футболе: матчи выигрываются в центре поля, так вот это как раз про реджист). Надо сказать, что с этой ролью Паредес в «Зените» справился не блестяще: понятно, что есть статистика, а есть — интуитивные ощущения. За полтора года у аргентинца предсказуемо высокая точность передач (почти 85%), точность на чужой половине — 73,7%. Другое дело — такие показатели как голевые передачи и созданные моменты: 9 и 0 в чемпионате страны. Понятно, что это вкусовщина, но в перезапущенном Сергеем Фурсенко «Зените» с ролью режиссера куда более органично справился Далер Кузяев.

Из очевидных достижений Паредеса можно отметить гол, забитый прямым ударом с углового в ворота «Арсенала» из Тулы: было красиво, но «Зенит» в тот день сыграл вничью и по итогам того сезона показал худший результат в новейшей газовой истории клуба.

Своим не стал. Больших интервью, которые обсуждали бы болельщики, не дал. Резких высказываний не позволял, к делу относился профессионально, автографы давал исправно. Понятно, что это совпадение, но на встрече с болельщиками весной 2018 года президент клуба Сергей Фурсенко упорно называл Паредеса Леонардом.

С футбольной точки зрения уход Паредеса не выглядит катастрофой. У «Зенита» одна из самых перегруженных линий полузащиты в лиге. Даже без обладателя брильянтовых гвоздиков в ушах в центре поля у петербургского клуба значатся упомянутый Кузяев, Магомед Оздоев, еще один аргентинец Матиас Краневиттер, Эрнани, Александр Ерохин, восстановившийся от травмы крестообразных связок колена Кристиан Нобоа и ветеран «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Есть мнение, что именно сочетание Нобоа с Маркизио станет весною 2019 года основным.

Переход Паредеса в один из богатейших клубов мира — несомненная экономическая удача. Благосостояние «Пари Сен-Жермен», основанное на деньгах катарского кронпринца, вынуждало руководителей петербургского клуба торговаться до конца: весь январь новостные ленты рассказывали о постепенном росте той суммы, которую спортивный директор Хавьер Рибалта требовал за полузащитника. Напомним, что именно парижанам принадлежит трансферный рекорд современности: 222 миллиона евро «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за бразильца Неймара да Силва Сантоса Жуниора.

Контракт полузащитника с «Зенитом» был рассчитан до лета 2021 года. Было сразу понятно, что в Петербург аргентинец переезжал с предполагаемым дальнейшим повышением: Паредесу всего 24 года. 47 миллионов евро, которые получает клуб, спонсируемый некогда крупнейшей газовой монополией мира, от клуба, принадлежащего организации Qatar Sports Investments, – серьезная даже по европейским меркам сумма. Этот трансфер — очередной рекорд «Зенита» по продаже футболистов в зарубежные чемпионаты (начинали когда-то с перехода Мартина Шкртэла в «Ливерпуль»).

Напомним, еще вчера «Зенит» начал тратить выделенные на новых футболистов деньги. В Петербург переехал Ярослав Ракицкий из «Шахтера». Теперь Сергей Семак может ожидать, что этот трансфер «на вход» не окажется единственным.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»