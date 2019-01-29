Полиция Винницы предупредила чиновников, что те не могут инициировать переход общин в новую «независимую церковь»

Правоохранительные органы Винницкой области, где власти рассылали по приходам бланки о переходе в новую «независимую» церковь, предупредили чиновников о незаконности вмешательства в дела общин. На сайте полиции опубликовано официальное заявление, в котором, ссылаясь на украинское законодательство, силовики говорят о том, что чиновники не могут инициировать переход из канонической церкви в новую. Это — внутреннее дело самих приходов.

В заявлении говорится о том, что за последнюю неделю в подразделения винницкой полиции поступили десятки жалоб от граждан о нарушении их прав на свободу вероисповедания. По всем обращениям силовики проводят проверки.

«Верующие дали такой отпор радикалам, что у тех, думаю, надолго пропало желание устраивать какие-либо мероприятия возле нового кафедрального собора. Винницкую полицию достали уже незаконные действия местных властей именно из-за обращений общин, настоятелей», – прокомментировал это утром 29 января на своей странице в Facebook священник Херсонской епархии УПЦ протоиерей Геннадий Шкиль.

Священник призвал верующих защищать свои храмы всеми доступными законными методами, опираясь на статьи Конституции Украины.

«Если какому-то председателю сельсовета или райадминистрации захочется провести собрание территориальной общины по вопросу "перехода" в СЦУ ("святейшая церковь Украины" – Прим. ред.), тыкните ему эти статьи под нос. А если его это не остановит – обязательно подавайте в суд по этим статьям. И вот когда по парочке-тройке таких возмутителей общественного спокойствия суд вынесет обвинительный приговор, тогда и другие задумаются, стоит ли им это делать», – заключил он.

Напомним, Винницкая область стала одной из немногих, где митрополит после «объединительного собора» перешел в созданную Константинополем церковь. Он оставил за собой кафедральный собор, в связи с чем канонической украинской церкви пришлось назначать в регион нового владыку и объявить кафедральным другой храм. За прежним митрополитом в раскол ушло меньшинство священников и прихожан. Именно в Винницу президент страны Петр Порошенко привез дарованный патриархом Варфоломеем томос, чтобы показать его публике.