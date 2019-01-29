Чем больше – тем дешевле

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За повторную покупку квартиры или коммерческого помещения компания «КВС» предоставляет скидку согласно программе «Лояльности». Серебряная карта по данной программе дает владельцам право на покупку жилья или коммерции со скидкой 2%, владельцам золотой – 3%.

Серебряная карта выдается при приобретении первой квартиры и/или коммерческого помещения и распространяет свое действие на вторую и далее покупки. Серебряная карта обменивается на золотую при заключении третьего договора или при единовременной покупке недвижимости (квартира/коммерческое помещение + паркинг + кладовка) от компании «КВС» на сумму от 15 млн. рублей.

Подробнее с условиями программы «Лояльности» можно ознакомиться на сайте https://kvsspb.ru

Компания «КВС» предлагает клиентам большой выбор квартир и коммерческих помещений в хороших районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Специалисты отдела продаж компании «КВС» помогут Вам выбрать недвижимость, а также определиться с наиболее удобной формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"