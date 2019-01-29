Президенту Венесуэлы Мадуро пообещали амнистию. Для этого он должен уйти

Хуан Гуайдо, объявивший себя временным главой Венесуэлы на фоне массовых протестов, заявил, что военная верхушка республики и Николас Мадуро смогут избежать тюрьмы, если отдадут власть.

Оппозиция пообещала амнистию в качестве «части транзита в сторону демократии», но для этого Мадуро должен уйти. Вести долгие переговоры с действующим режимом оппозиционеры не намерены, чтобы «не давать кислород». Об этом Гуайдо заявил 29 января в интервью CNN en Español.

«Говорить о безнаказанности в Венесуэле не стоит (...) Все варианты прекращения узурпации находятся на столе», – заявил лидер оппозиции.

Гуайдо уверен, что военные, которые сейчас остаются на стороне действующего президента, смогут стать важной частью перехода страны к демократии. «Подчиняться Конституции – одно из условий амнистии [для военных]», – отметил глава оппозиционного парламента Венесуэлы.

Кроме того, в своем интервью американскому телеканалу Гуайдо признался в своих контактах с президентом Дональдом Трампом, однако он подчеркнул, что переговоры идут исключительно о разрешении гуманитарного кризиса в республике. При этом российский МИД хочет получить от американской стороны разъяснения о том, что США якобы планируют использовать военных для вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне массовых протестов 23 января. В скором времени глава США Дональд Трамп официально признал Гуайдо временным венесуэльским лидером. Его полномочия также признали Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. Ряд стран ЕС готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы в случае, если вступивший в должность 10 января Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов.