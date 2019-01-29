КРТИ: Метро будут строить несколько компаний, Фрунзенский радиус заработает осенью

Смольный рассчитывает, что контракты по достройке линий метро за «Метростроем» будут распределены между несколькими компаниями. Конкурсы объявят на текущей неделе.

Как рассказал журналистам 29 января глава КРТИ Сергей Харлашкин, сейчас ведутся переговоры с несколькими возможными подрядчиками. Из названия уже звучали раньше: «Стройтрансгаз», «Ойкумена» и «Трансинжстрой». Перед компаниями поставлена задача использовать кадры «Метростроя». При этом полной консервации объектов с разработкой проекта и прохождением госэкспертизы не предполагается, будет проведение мероприятий по недопущению аварийности.

На вопрос, реально ли достроить Фрунзенский радиус в мае 2019 года, Харлашкин ответил, что считает реальным сроком лето и что «школьники 1 сентября поедут в метро».

Напомним, что 21 января городские власти заявили о расторжении всех госконтрактов с «Метростроем» на создание петербургской подземки. По соглашению с городскими властями компания вела строительство фиолетовой («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»), оранжевой («Театральная», «Горная») и коричневой («Юго-Западная», «Путиловская») линий метро. Также не закрытым был контракт на создание «Новокрестовской» и «Беговой», которые работают с 26 мая 2018 года. Пока что из 4 контрактов официально разорвано 3.