Заявки на покупку билетов на Евро-2020 начнут принимать 12 июня

Открылся сайт для желающих подать заявки на билеты на матчи футбольного чемпионата Европы-2020. Как уточняет пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), продажи начнутся 12 июня 2019 года.

Заявки будут приниматься с 12 июня до 12 июля 2019 года. Удовлетворять их планируют при помощи жеребьевки. Отмечается, что вероятность покупки билета не будет зависеть от времени подачи заявки.

Итоги рассмотрения заявок будут подведены до конца августа.

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. От России заявлен только Санкт-Петербург. Северная столица примет 4 матча турнира, включая 3 матча группового этапа (13-го, 17-го и 22-го июня), а также четвертьфинал (3-го июля).

Как заявил глава оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин, если сборная России отберётся на турнир, она точно сыграет в Петербурге минимум два матча.