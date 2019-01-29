Власти обдумывают, как запретить в Петербурге автомобили – старые и «грязные»

В Москве и Санкт-Петербурге хотят ограничить движение неэкологичных транспортных средств. К таковым, по мнению автора инициативы, председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, относятся все автомобили, мотоциклы и грузовики экологическим классом ниже Евро-3.

Только в Москве, по данным председателя СПЧ, доля таких неэкологичных автомобилей еще недавно доходила до 40 процентов, а в регионах с более низким уровнем дохода населения доля старых машин, безусловно, выше. По сведениям Rambler, в среднем по России количество старых или не соответствующих нормам автомобилей доходит до 60 процентов автопарка.

Инициатива председателя СПЧ по ограничению движения «грязных» автомобилей пока заключается во введении в крупных городах (а конкретно – в Москве и Петербурге) особых зон, где движение такого транспорта было бы запрещено или ограничено. Идея нашла поддержку на самом высоком уровне — президент в конце декабря 2018 года дал поручение правительству и мэру Москвы Сергею Собянину рассмотреть рекомендации по организации таких зон.

Как пишет 29 января «Коммерсантъ», 23 января вице-премьер Максим Акимов поручил правительствам Москвы и Санкт-Петербурга вместе с Минтрансом, МВД, Минпромторгом и Минприроды до 4 марта представить планы введения зон с ограничением движения неэкологичного транспорта.

Напомним, что новая редакция Правил дорожного движения позволяет вводить такие ограничения и даже предусматривает специальный знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», окончательный вид которого пока не установлен. При этом с 30 декабря 2018 года действует новая редакция закона «Об организации дорожного движения», объясняющая, как этими знаками пользоваться.

На данным момент, судя по всему, дело ограничится введением «чистых» зон в обеих столицах, однако экологи с таким подходом не согласны. Эксперт Гринпис России Василий Яблоков, мнение которого приводит «Коммерсантъ», считает, что ограничения надо распространить не только на центр, но и на районы с плотной застройкой. Расчеты экологов показывают, что это может привести к снижению общего загрязнения воздуха в крупных городах на 20-25 процентов, но только при условии, что одновременно будут развиваться инфраструктуры общественного и велосипедного транспорта, а также пешеходные зоны.

Пока сроки введения ограничений не объявлены, запретные зоны не обозначены, однако известно, что контролировать порядок движения в местах ограничений собираются с помощью дорожных камер.

Меры по ограничению вредных выбросов от автомобилей — это общеевропейская тенденция. Они носят различный характер: от запрета на эксплуатацию дизелей в некоторых городах Германии, введения «дней без автомобиля», например, в Париже и Брюсселе, зон, свободных от ДВС, в Лондоне и Мадриде до организации полностью бесплатного общественного транспорта, как, например, в Эстонии или Люксембурге.

Снижение выбросов от автомобилей, а следовательно уменьшение пресловутого «парникового эффекта», а также уровня вредных веществ в воздухе – это комплексная задача, и одними ограничениями и запрещениями её не решить, отмечают эксперты. Во всех упомянутых выше случаях запреты и ограничения сочетаются с развитием альтернативных транспортных решений. Это и стимулирование перехода на гибриды и электромобили, и развитие общественного транспорта, и разумное устройство велодорожек.