Истощённый малыш на Кронштадтской умер на руках чужого человека. О неблагополучии родителей знали давно

Семья, в которой погиб истощённый малыш, не вызывала доверия у надзорных служб. Информацией о возможном неблагополучии родителей органы соцзащиты и здравоохранения Кировского района и органы опеки МО «Автово» владели с 2017 года. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Петербурга 29 января.

После случившегося надзорное ведомство проверит работу органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

По данным «Фонтанки», за ребёнком, которому не было и двух лет, в квартире на Кронштадтской улице в последние часы его жизни присматривала подруга матери. Она попыталась накормить малыша смесью, но тот не стал есть. Через какое-то время мальчик скончался.

Напомним: тело ребенка в состоянии истощения нашли накануне. Мать – 31 летняя безработная.