Леандро Паредес официально перешел в «ПСЖ»

Футбольные клубы «Зенит» и «ПСЖ» официально оформили переход аргентинского полузащитника во французскую команду. Детали сделки не уточняются.

По данным зарубежных СМИ, петербургский клуб получил за игрока 40 млн евро. Еще пять млн евро могут быть выплачены в виде бонусов за различные достижения аргентинского полузащитника.

Напомним, что в 2017 году «Зенит» купил его за 23 млн евро у «Ромы». Всего Паредес сыграл за сине-бело-голубых 61 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач. Он дважды признавался болельщиками игроком месяца.

Аргентинца уже приветствуют представители нового клуба в Твиттере.