Петербургская машина лидирует в крупнейшем сегменте российского авторынка

В России по итогам 2018 года было продано 1 миллион 671,6 тысячи новых легковых автомобилей. Из них 729,2 тысячи – это кроссоверы и внедорожники. Таким образом, на них пришлось 43,6% всего российского рынка.

Как сообщает 29 января аналитическое агентство «Автостат», сегмент SUV стал крупнейшим на российском авторынке второй год подряд, причем его доля растет. В 2017 году кроссоверы и внедорожники занимали 41,9% от всех продаж новых легковых машин. Годом ранее этот показатель равнялся 38,9%. А еще 10 лет назад, в 2009 году, на долю SUV приходилось лишь 21,9% авторынка.

За год продажи кроссоверов и внедорожников выросли на 18,1%. Лидер сегмента не изменился – Hyundai Creta. Эта модель, выпускаемая в Петербурге, разошлась в количестве 67,6 тысячи машин, что на 22,2% больше результата 2017 года. Следом идет Renault Duster, продажи которого упали на 5,5% и составили 41,4 тысячи авто. А замыкает первую тройку Volkswagen Tiguan с результатом в 33,5 тысячи проданных машин и ростом реализации на 21,2%.

Вторым по популярности стал сегмент В. За год россияне приобрели 623,3 тысячи компактных автомобилей, что составило 37,3% от всех продаж авто в стране. Вместе с SUV они занимают более 80% рынка. Самой популярной моделью класса B в России стала Lada Vesta, которая разошлась тиражом в 108,4 тысячи машин, прибавив по сравнению с 2017 годом на 40,2%. Второй стала еще одна отечественная модель – Lada Granta. Ее продажи выросли на 13,5% и составили 106,3 тысячи. И только на третьем месте оказалась иномарка – KIA Rio с результатом в 100,1 тысячи проданных машин (на 3,6% больше, чем годом ранее).

Третьим в рейтинге, но уже с существенной разницей в доле рынка, оказался сегмент C. Россияне приобрели 111,6 тысячи машин среднего класса, что составило всего 6,7% от общих продаж. Здесь лидирует Skoda Octavia с результатом в 25 тысяч реализованных машин (на 10,5% больше, чем в 2017 году). Следом идут KIA Ceed и Nissan Almera, продажи которых составили 20,7 тысячи и 14,9 тысячи машин соответственно. При этом «КИА» увеличила реализацию на 35,8%, а у «Альмеры» продажи упали на 5,4%.