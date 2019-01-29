Роспотребнадзор нашел паразитов в петербургской школе

Роспотребнадзор убедился в том, что в школе в Красносельском районе обитают клопы и тараканы. Учебное учреждение получило протокол и предписание провести обработку помещений.

Итогами визита в среднюю школу №291 на улице Маршала Захарова, 16, корпус 4, управление Роспотребнадзора по городу делится на официальном сайте.

«Выявлены нарушения, касающиеся кратности обработок и обследований помещений на заселенность членистоногими насекомыми», – гласит вывод.

Протокол за нарушение санитарно-эпидемиологических требований получило должностное и юридическое лицо школы. Администрация обязала руководство провести дезинсекцию.

Напомним, фотографиями насекомых школьники поделились в соцсетях 27 января. Судя по снимкам, тараканы не только ползали по стенам, но и попадали в тарелки с обедами учащихся. Попали в «фотогалерею» и кровососы. Авторы постов писали о том, что в декабре в образовательном учреждении пытались травить ненужную живность, но это не помогло.