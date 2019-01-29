Студенты Петербурга запустили образовательный проект для детей-сирот

Петербургские студенты запустили социальный образовательный проект «Парус». Активисты проводят бесплатные репетиторские уроки по школьным предметам для детей из Центров содействия семейному воспитанию.

«Парус» — это дополнительные индивидуальные занятия, на которых студенты из Фонда поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» делятся своим опытом со старшеклассниками из Центров и помогают им восполнить пробелы в знаниях.

«Молодые люди взяли на себя роль наставников и помогают воспитанникам Центров почувствовать себя увереннее на школьных уроках и разобраться со сложными задачами. Помимо этого, само общение с будущими лидерами, которые уже добились своих первых успехов, — это большое преимущество и мотивация для участников проекта», – говорит основатель Фонда поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры».