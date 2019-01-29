Врио губернатора Петербурга Беглов: «Некоторые покоряют горы снега, вместо того чтобы взять лопату и убрать»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе заседания городского правительства заявил, что власти избежали самого страшного: не стали сбрасывать снег в городские реки. При этом он подтвердил, что техники для уборки улиц и дворов не хватает.

«Мы завалили город снегом, – заявил глава города. – Некоторые покоряют эти горы с ледорубом, вместо того чтобы взять лопату и убрать. Но это их личное дело. Горы мы со временем уберем».

Борис Вишневский//ВишНевское Время/Telegram

По словам Беглова, в городе не хватает средств малой механизации для уборки внутриквартальных территорий, а также снегоплавильных пунктов.

О покорении снежных сугробов с альпинистским снаряжением «Фонтанка» писала накануне.

Рекордный по осадкам январь заставляет самосвалы выстраиваться в очередь у снегоплавильных пунктов. Для разрешения ситуации открыто несколько дополнительных площадок для вывоза снега, в том числе на полигоне «Северный».