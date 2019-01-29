Монастыри Афона отказались участвовать в интронизации главы новой украинской церкви

Больше половины монастырей Афона проголосовали за то, чтобы не участвовать в интронизации главы «независимой» церкви Украины. Жители Святой горы отказали своему патриарху, который просил участвовать в торжествах 3 февраля в Киеве.

Как сообщает 29 января ТАСС со ссылкой на греческое агентство церковных новостей Romfea, направить делегацию на Украину, где в предстоящие выходные официально возведут на кафедру «митрополита» Епифания Думенко, насельников Афона попросил Константинопольский патриарх Варфоломей. Чтобы рассмотреть обращение своего предстоятеля, Священный Кинот Святой горы Афон провел чрезвычайное заседание. Официальной информации по итогам заседания нет. По неофициальным данным, за участие в интронизации проголосовали только семь из 20 монастырей Афона. Таким образом, монахи отказали патриарху Варфоломею.

Интронизация пройдет в Киеве 3 февраля. Кроме Константинополя новую православную церковь Украины не признала ни одна из поместных православных церквей. Также ни одна церковь не заявила о намерении направить делегацию на интронизацию ее главы.