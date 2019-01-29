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Как общаться с неслышащими в музее. Проект «Инклюзивный музей» выпустил ролик-инструкцию
Проект «Инклюзивный музей» выпустил анимационный ролик «Глухие и слабослышащие в музее». В нём рассказывается о базовых правилах взаимодействия с глухими и слабослышащими посетителями с учётом их коммуникативных особенностей и потребностей. При этом ролик будет полезен не только музейным сотрудникам, но и каждому человеку, заинтересованному почерпнуть практические рекомендации, которые могут быть использованы в повседневной жизни при общении с глухими и слабослышащими.
Из ролика можно узнать о разнообразии сообщества глухих и слабослышащих, об этике общения с ними, принципах организации экспозиционного пространства, а также об особенностях проведения экскурсий и образовательных программ в музеях. Видео разделено на три тематических блока для удобства ознакомления музейными сотрудниками, которые встречают посетителей на входе в музей, работают в экспозиции и отвечают за реализацию музейных программ.
В создании ролика участвовали специалисты Всероссийского общества глухих и профильных организаций, а также сотрудников музеев, имеющих успешный опыт в области реализации инклюзивных программ.
«Инклюзивный музей» с 2017 года создаёт обучающие ролики по пониманию инвалидности и рекомендации по взаимодействию с посетителями с особенностями развития. Все ролики доступны на сайте проекта.
Справка:
Проект «Инклюзивный музей» реализуется Российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России). Он нацелен на развитие лучших практик социализации и творческой реабилитации людей с инвалидностью музейными средствами, а также на формирование в музеях доступной среды. Проект создает обучающие ролики, вебинары и методические рекомендации для сотрудников музеев, собирает лучшие музейные практики по работе с людьми с инвалидностью, проводит конкурс на получение финансирования для инклюзивных музейных проектов по работе с детьми с особенностями ментального развития.