Как общаться с неслышащими в музее. Проект «Инклюзивный музей» выпустил ролик-инструкцию

Проект «Инклюзивный музей» выпустил анимационный ролик «Глухие и слабослышащие в музее». В нём рассказывается о базовых правилах взаимодействия с глухими и слабослышащими посетителями с учётом их коммуникативных особенностей и потребностей. При этом ролик будет полезен не только музейным сотрудникам, но и каждому человеку, заинтересованному почерпнуть практические рекомендации, которые могут быть использованы в повседневной жизни при общении с глухими и слабослышащими.

Из ролика можно узнать о разнообразии сообщества глухих и слабослышащих, об этике общения с ними, принципах организации экспозиционного пространства, а также об особенностях проведения экскурсий и образовательных программ в музеях. Видео разделено на три тематических блока для удобства ознакомления музейными сотрудниками, которые встречают посетителей на входе в музей, работают в экспозиции и отвечают за реализацию музейных программ.

В создании ролика участвовали специалисты Всероссийского общества глухих и профильных организаций, а также сотрудников музеев, имеющих успешный опыт в области реализации инклюзивных программ.

«Инклюзивный музей» с 2017 года создаёт обучающие ролики по пониманию инвалидности и рекомендации по взаимодействию с посетителями с особенностями развития. Все ролики доступны на сайте проекта.