18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-7°C
/ Завтра: +0
$ 66.34р
75.88р
13:28 29.01.2019
Расширенный поиск

Доброе дело
29.01.2019 11:50
Печать

Как общаться с неслышащими в музее. Проект «Инклюзивный музей» выпустил ролик-инструкцию

Проект «Инклюзивный музей» выпустил анимационный ролик «Глухие и слабослышащие в музее». В нём рассказывается о базовых правилах взаимодействия с глухими и слабослышащими посетителями с учётом их коммуникативных особенностей и потребностей. При этом ролик будет полезен не только музейным сотрудникам, но и каждому человеку, заинтересованному почерпнуть практические рекомендации, которые могут быть использованы в повседневной жизни при общении с глухими и слабослышащими.

Из ролика можно узнать о разнообразии сообщества глухих и слабослышащих, об этике общения с ними, принципах организации экспозиционного пространства, а также об особенностях проведения экскурсий и образовательных программ в музеях. Видео разделено на три тематических блока для удобства ознакомления музейными сотрудниками, которые встречают посетителей на входе в музей, работают в экспозиции и отвечают за реализацию музейных программ.

В создании ролика участвовали специалисты Всероссийского общества глухих и профильных организаций, а также сотрудников музеев, имеющих успешный опыт в области реализации инклюзивных программ.

«Инклюзивный музей» с 2017 года создаёт обучающие ролики по пониманию инвалидности и рекомендации по взаимодействию с посетителями с особенностями развития. Все ролики доступны на сайте проекта.

Справка:

Проект «Инклюзивный музей» реализуется Российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России). Он нацелен на развитие лучших практик социализации и творческой реабилитации людей с инвалидностью музейными средствами, а также на формирование в музеях доступной среды. Проект создает обучающие ролики, вебинары и методические рекомендации для сотрудников музеев, собирает лучшие музейные практики по работе с людьми с инвалидностью, проводит конкурс на получение финансирования для инклюзивных музейных проектов по работе с детьми с особенностями ментального развития.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор