«Медаль вам не дадим». Комитет по строительству в 2018 году расторг 28 контрактов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 29 января раскритиковал строительный блок Смольного за низкий процент исполнения. В следующем году он обещал «разобраться по-другому».

Глава комитета по строительству Леонид Кулаков заявил, что в течение года пришлось разорвать 28 контрактов на строительно-монтажные работы. При этом он обещал повысить показатели в 2019 году. «Медаль за этот год вам не дадим, – заявил Беглов. – А через год будем разбираться по-другому».

Глава КРТИ Сергей Харлашкин в ответ на аналогичную критику сослался на проблемы «Метростроя», запрет на работы во время ЧМ-2018 по футболу и экономию. «Метрострой» один виноват или помогал ему кто-то?» – поинтересовался Беглов. «Ситуация годами зрела, и вызрела в этом году», – ответил на это Харлашкин.