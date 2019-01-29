Рождаемость в Финляндии достигла рекордно низкой отметки, но население растёт

Суммарный коэффициент рождаемости в Финляндии в 2018 году снизился до рекордно низкого уровня за всю историю — 1,40. Об этом 29 января сообщает Статистический центр страны.

В минувшем году родилось на 6% меньше детей, чем в 2017-м, — 47 тысяч. При этом смертей было зафиксировано 54 тысячи, что незначительно больше уровня предыдущего года. Несмотря на падение рождаемости и увеличение смертности, население растёт за счёт притока мигрантов — в прошлом году их приехало на 15,6 тысячи больше, чем в 2017-м.

Около 210 женщин и 120 мужчин вступили в брак с партнёром своего пола. Ещё около 150 женщин и 80 мужчин перерегистрировали партнёрство на брак. В сравнении с 2017-м интерес к однополым свадьбам снизился. Так, после легализации гендерно нейтральных браков в марте 2017-го за первые полгода таковых было зарегистрировано 1200.

За 2018 год население Финляндии увеличилось на 8,6 тысячи человек. По данным Статистического центра страны, сейчас в Суоми проживает 5 521 773 человека.

Низкая рождаемость может поставить под угрозу закрытия некоторые родильные отделения, например, в Лаппеенранте, поэтому больницы задумались, как привлечь платных пациенток из России.