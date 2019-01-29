Россия ждёт от США объяснений по поводу возможного участия американских военных в операции в Венесуэле

Министерство иностранных дел России хочет услышать комментарий американской стороны по поводу вероятной отправки в Колумбию пяти тысяч солдат из США. По мнению МИД, они могут быть использованы для смены власти в соседней республике.

«На возможность военного вмешательства США в Венесуэлу с разной степенью беззастенчивости намекали многие в Вашингтоне: от президента до представителей его администрации.<...> Официальных комментариев, как всегда, никто не дождался, хотя надежду не теряем», – написала 29 января в своем аккаунте в «Фейсбуке» официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что о возможной переброске военных ближе к Каракасу ранее сообщил телеканал NBC. Кроме того, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона сфотографировали с блокнотом, где написано «пять тысяч солдат в Колумбию».

«Возвращение демократии» в Венесуэлу, а, называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии», – считает официальный представитель МИД.

Кроме того, Мария Захарова обратила внимание на то, что Болтон пишет фамилию лидера венесуэльской оппозиции с двусмысленной ошибкой. Так, вместо Гуайдо в своем твиттере он написал Гиядо, что с испанского переводится как «управляемый».

Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне массовых протестов 23 января. В скором времени глава США Дональд Трамп официально признал Гуайдо временным венесуэльским лидером. Его полномочия также признали Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. Ряд стран ЕС готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы в случае, если вступивший в должность 10 января Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов.