Коллапс в Мурино усугубили «потеряшки» – вентиляционные блоки на дороге

Загруженность дорог в Петербурге сегодня, 29 января, практически не превышает норму. Сейчас в городе, по оценке «Яндекса», 5 баллов. Обычно в это время бывает 4 балла, иногда 5. Утром максимум достиг 7 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и соответствует обычному уровню.

Среди происшествий, затрудняющих дорожное движение, упомянем несколько. Традиционный коллапс при выезде из западного Мурино, по словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», усугубили два блока вентиляционной шахты, выпавшие из грузовика на проезжую часть перед заездом на КАД.

Кто-то так и не смог выехать из Мурино.

Классический «паровозик», да ещё и на редкость длинный, собрался на Петергофской улице в Петергофе. Столкнулись пять легковых автомобилей и автобус, пишут очевидцы в «ДТП и ЧП».

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

9:05, Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, Садовая улица, 5,5 км, от Австрийской площади до Никольского переулка. Пробка продержалась 50 минут.

8:44, Светлановский проспект, 5 км, от Учительской улицы до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

8:44, Гражданский проспект, Кушелевская дорога, 4,8 км, от Северного проспекта до проспекта Маршала Блюхера. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.

9:35, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа.

7:17, Колтушское шоссе, 4,6 км, от поворота на Токари до посёлка Разметелево. Пробка продержалась 2 часа.

Напомним, с середины января в Петербурге наблюдается повышенная загруженность улиц. В четверг, 17 числа, даже были зафиксированы 10 баллов.